23 февраля 2026, 22:56

"Лучи памяти" засветили над могилами павших воинов во Львове

23 февраля 2026, 22:56
фото: Роман Балук и Анастасия Смольенко
В канун четвертой годовщины российского вторжения над могилами павших украинских Защитников и Защитниц засветили «Луч памяти»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

Горожане и родственники погибших собрались, чтобы помолиться и поставить лампадки. Лучи зажгли на Лычаковском и Голосковском кладбищах на пяти полях.

"Сегодня, 23 февраля, в канун четвертой годовщины полномасштабного вторжения россии, во Львове почтили Защитников и Защитниц, отдавших свою жизнь в борьбе за свободную Украину. Уже традиционно на городских кладбищах над могилами Героев зажгли "Лучи памяти" – поднимающийся к небу свет, являющийся символом боли, скорби, неугасимой памяти и благодарности павшим в бою воинам", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во Львове заканчиваются места для погребения военных. В городском совете отметили, что все, кто защищает государство, должны быть уважены с уважением и достоинством.

23 февраля 2026
