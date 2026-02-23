На Днепропетровщине мужчина убил собственного отца

Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области задержан мужчина, убивший собственного отца. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Трагедия произошла в одной из квартир Днепропетровской области 14 февраля. Там поссорились 45-летний сын и 67-летний отец. Конфликт перерос в потасовку, во время которой сын забил отца до смерти.

Мужчину задержали. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За убийство отца ему грозит до 15 лет лишения свободы.

