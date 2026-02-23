В Одессе люди забросали камнями автомобиль ТЦК
Люди забросали камнями авто возле Староконного рынка
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.
По словам очевидцев, это был автомобиль представителей ТЦК и СП, предположительно приехавших для проведения мобилизационных мероприятий.
Напомним, в Одессе гражданские напали на работников ТЦК. Инцидент произошел 15 февраля в Киевском районе города.
В Одессе из-за обстрела РФ поврежден памятник архитектурыВсе новости »
21 февраля 2026, 16:46В Одессе разыскивают несовершеннолетнюю девушку
20 февраля 2026, 21:29Обстрел энергосистемы Одесщины: почти 100 тыс. человек остаются без света
18 февраля 2026, 11:56
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Украинцев предупредили об гололеде 24 февраля
23 февраля 2026, 21:58В Украине цена продажи муки практически сравнялась с себестоимостью: что происходит
23 февраля 2026, 21:55На Днепропетровщине мужчина убил собственного отца
23 февраля 2026, 21:35В Днепре произошел взрыв в райотделе полиции
23 февраля 2026, 21:29СБУ и МВД требуют ограничить работу Telegram в Украине
23 февраля 2026, 21:21В Ровенской области мужчина до смерти забил знакомого
23 февраля 2026, 21:15РФ оккупировала еще один населенный пункт в Донецкой области
23 февраля 2026, 21:03Украинцы, по крайней мере, подавляющее большинство, питали иллюзию, что Россия никогда не нападет на Украину
23 февраля 2026, 20:47Хотела спасти дочь: на Буковине аферисты выманили у пенсионерки 300 тысяч
23 февраля 2026, 20:45Сообщницей подозреваемой в теракте во Львове оказалась несовершеннолетняя
23 февраля 2026, 20:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Все блоги »