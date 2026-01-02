Более половины украинцев против любых территориальных уступок – опрос

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает RegioNews.

Согласно данным исследования, 53% респондентов категорически против любых территориальных уступок, в то время как 33% в целом готовы допустить определенные территориальные потери. Еще 14% опрошенных затруднились определиться со своей позицией.

В то же время 39% украинцев готовы к замораживанию линии фронта без официального признания оккупированных территорий частью России.

Социологи отмечают, что понятие "территориальные уступки" может трактоваться по-разному. Именно поэтому в мае-июне 2025 КМИС дополнительно предложил респондентам альтернативные формулировки вопросов с более четкой конкретизацией возможных сценариев.

Так, в случае официального признания отдельных оккупированных территорий частью РФ, 58% опрошенных высказались против, в то время как 25% готовы принять такой вариант. По сравнению с началом октября 2025 года доля поклонников этого сценария практически не изменилась, однако выросло количество неопределившихся – с 9% до 17%.

Еще более жесткой является позиция относительно передачи России территорий, которые находятся под контролем Украины: 66% респондентов категорически отвергают такой вариант, и только 18% готовы его допустить.

Что касается сценария замораживания линии фронта без юридического признания оккупации, то 50% опрошенных против, в то время как 39% готовы его поддержать. Социологи отмечают, что по сравнению с октябрем 2025 готовность одобрить такой подход возросла.

Справка: опрос проводился с 26 ноября по 29 декабря методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров на подконтрольной правительству Украины территории. Всего было опрошено 1001 респондента в возрасте от 18 лет.

Жители временно оккупированных территорий и граждане, уехавшие за границу после 24 февраля 2022 года, в выборку не включались.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение готово на 90%. Он отметил, что осталось 10% процентов, которые будут определять судьбу мира, судьбу Украины и Европы, а также то, как будут жить люди.

В конце декабря Зеленский также раскрыл детали 20-ти пунктов проекта базового документа между Украиной, США, Россией и Европой об окончании войны.

Читайте також: Украина-2025: шесть главных событий, которые формировали наше будущее