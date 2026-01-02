14:10  02 января
Более половины украинцев против любых территориальных уступок – опрос
13:13  02 января
В Ровенской области 18-летний водитель без прав сбил подростка
10:36  02 января
В Киеве мужчина избил бабушку и отца чугунной сковородкой
UA | RU
UA | RU
02 января 2026, 14:10

Более половины украинцев против любых территориальных уступок – опрос

02 января 2026, 14:10
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Большинство украинцев не поддерживают никаких территориальных уступок России

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает RegioNews.

Согласно данным исследования, 53% респондентов категорически против любых территориальных уступок, в то время как 33% в целом готовы допустить определенные территориальные потери. Еще 14% опрошенных затруднились определиться со своей позицией.

В то же время 39% украинцев готовы к замораживанию линии фронта без официального признания оккупированных территорий частью России.

Социологи отмечают, что понятие "территориальные уступки" может трактоваться по-разному. Именно поэтому в мае-июне 2025 КМИС дополнительно предложил респондентам альтернативные формулировки вопросов с более четкой конкретизацией возможных сценариев.

Так, в случае официального признания отдельных оккупированных территорий частью РФ, 58% опрошенных высказались против, в то время как 25% готовы принять такой вариант. По сравнению с началом октября 2025 года доля поклонников этого сценария практически не изменилась, однако выросло количество неопределившихся – с 9% до 17%.

Еще более жесткой является позиция относительно передачи России территорий, которые находятся под контролем Украины: 66% респондентов категорически отвергают такой вариант, и только 18% готовы его допустить.

Что касается сценария замораживания линии фронта без юридического признания оккупации, то 50% опрошенных против, в то время как 39% готовы его поддержать. Социологи отмечают, что по сравнению с октябрем 2025 готовность одобрить такой подход возросла.

Справка: опрос проводился с 26 ноября по 29 декабря методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров на подконтрольной правительству Украины территории. Всего было опрошено 1001 респондента в возрасте от 18 лет.

Жители временно оккупированных территорий и граждане, уехавшие за границу после 24 февраля 2022 года, в выборку не включались.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что мирное соглашение готово на 90%. Он отметил, что осталось 10% процентов, которые будут определять судьбу мира, судьбу Украины и Европы, а также то, как будут жить люди.

В конце декабря Зеленский также раскрыл детали 20-ти пунктов проекта базового документа между Украиной, США, Россией и Европой об окончании войны.

Читайте також: Украина-2025: шесть главных событий, которые формировали наше будущее

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война РФ территория оккупанты оккупированные территории уступки опрос украинцы
Кремль готовит масштабную провокацию со значительными жертвами – разведка
02 января 2026, 11:25
На Черниговщине оккупанты атаковали больницу – ОВА показала последствия
02 января 2026, 09:27
Запорожье под атакой дронов: девять ударов, пожары и пострадавший
02 января 2026, 08:03
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Момент прилета ракеты в Харькове попал на видео
02 января 2026, 16:20
Стало известно, кто может возглавить ГУР после Буданова
02 января 2026, 16:05
Удар по Харькову: две ракеты попали в жилые дома, идет спасательная операция
02 января 2026, 15:40
Буданов подтвердил назначение: возглавил Офис Президента Украины
02 января 2026, 15:03
Враг ударил по жилому дому в центре Харькова: есть пострадавшие
02 января 2026, 14:47
Нардеп: кадровые решения сегодня коснутся не только ОП
02 января 2026, 14:33
Офис Президента возглавит Кирилл Буданов
02 января 2026, 13:45
В Ровенской области 18-летний водитель без прав сбил подростка
02 января 2026, 13:13
Ситуация в Покровске: враг пытается накопить силы для штурма Гришиного
02 января 2026, 12:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »