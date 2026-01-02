10:36  02 января
В Киеве мужчина избил бабушку и отца чугунной сковородкой
09:40  02 января
В Винницкой области разоблачили подозреваемого в умышленном убийстве: ему грозит пожизненное
08:26  02 января
Взрыв газового баллона в Черкасской области: загорелся дом, две женщины получили ожоги
02 января 2026, 11:25

Кремль готовит масштабную провокацию со значительными жертвами – разведка

02 января 2026, 11:25
Иллюстративное фото: из открытых источников
Служба внешней разведки Украины предупреждает о продолжении специальной операции Кремля по срыву мирных переговоров при посредничестве США

Об этом сообщила пресс-служба СВР, передает RegioNews.

По данным разведки, операция носит комплексный характер. После так называемой атаки на резиденцию Путина Россия распространяет новые сфальсифицированные информационные поводы для подготовки внутренней и зарубежной аудитории к дальнейшей эскалации.

"С высокой вероятностью прогнозируем переход от манипулятивного влияния к вооруженной провокации спецслужб России со значительными человеческими жертвами. Ожидаемое время - накануне или во время празднования Рождества по юлианскому календарю", – отмечают в СВР.

Местом провокации могут выбрать культовое сооружение или объект с высоким символическим весом как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины.

Для фальсификации улик причастности Украины планируется использовать обломки ударных БПЛА западного производства, доставленные к месту провокации с линии боевого столкновения.

СВР отмечает, что эксплуатация страха и совершение террористических актов под "чужим флагом" полностью соответствует стилю работы российских спецслужб, ранее применявших такую тактику внутри РФ.

Разведка призывает медиа тщательно проверять обнародованные Кремлем материалы и не распространять российские фейки.

Напомним, в 2025 году РФ выпустила по Украине 2,4 тыс. ракет, более 60 тыс. авиабомб и свыше 100 тыс. дронов. При этом воздушная тревога звучала не менее 19 тыс. раз.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться

