Фото: Валерий Залужный/Facebook

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует в начале января покинуть дипломатическую должность в Лондон и объявить о возвращении в Киев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Radio NV.

По данным источников, приближенных к Офису президента, Залужный еще несколько недель назад во время визита в Киев озвучил Владимиру Зеленскому свое желание об отставке.

Залужному предлагали разные варианты – от должности премьера до главы Офиса президента, но тогда заинтересованности он не проявил.

По данным других источников, некоторое время Залужный рассматривал возможность занять должность посла в США или вернуться к обязанностям главнокомандующего ВСУ, однако решений по этому сейчас нет. Собеседники добавляют, что вопрос о замене посла в США сейчас не рассматривается.

"Вероятно, Залужный хочет вернуться в Киев, он может объявить об этом уже 4-5 января следующего года, если ничего не повлияет на его решение", – отмечает один из источников.

Издание обратилось за комментарием к пресс-службе посла Украины в Великобритании, но ответа пока нет.

Напомним, ранее издание Intelligence Online написало, что в команде Залужного формируют список в парламент с прицелом на президентские выборы. По словам журналистов, представители Залужного обращались к нескольким высокопоставленным военным чиновникам с предложением войти в его парламентский список.