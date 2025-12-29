22:37  28 декабря
"Хочу сразиться с ним": Усик подтвердил бой с Уайлдером в следующем году
16:04  28 декабря
Резня в метро: в Киеве на Контрактовой пассажир ранил двух человек во время конфликта
13:00  28 декабря
На Черниговщине в результате обстрелов ранена 77-летняя женщина
UA | RU
UA | RU
29 декабря 2025, 00:21

Зеленский: гарантии безопасности США для Украины согласованы на 100%

29 декабря 2025, 00:21
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%, а гарантии безопасности между США, Украиной и Европой почти согласованы

Об этом сообщает "Интефакс-Украина" со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского, передает RegioNews.

"Мы обсудили все аспекты мирного соглашения, которое включает – и это наше большое достижение – 20-пунктный мирный план, согласованный на 90 процентов; гарантии безопасности США-Украина, согласованные на 100%; гарантии безопасности США-Европа–Украина, почти согласованы; военный аспект – согласован на 100%," – сказал Зеленский.

Также лидеры обсудили последовательность последующих действий и согласились, что гарантии безопасности являются ключевым этапом в достижении продолжительного мира.

По словам Зеленского, команды Украины и США продолжат работу над всеми аспектами.

Как известно, переговоры двух лидеров продолжались более двух часов. После их завершения началась видеоконференция с представителями европейских стран.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 28 декабря, прибыл во Флориду. Встреча с президентом США Дональдом Трампом началась в 20:00 по киевскому времени.

Как известно, украинскую делегацию угощали куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени Трампа – "Trump chocolate cake".

Перед встречей с Зеленским президент США провел, по его словам, "хороший и очень продуктивный" телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, однако подробностей этой беседы он не раскрыл.

Ранее журналисты сообщали, что во время переговоров Зеленский планирует устранить ключевые разногласия по мирному соглашению, в частности по территориям Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Украина США война Европа гарантии безопасности Зеленский Владимир
Трамп назвал встречу с Зеленским "прекрасной" и отметил прогресс
29 декабря 2025, 00:03
Трамп угостил Зеленского шоколадным тортом со своим именем
28 декабря 2025, 22:28
После переговоров с Зеленским Трамп планирует снова позвонить Путину
28 декабря 2025, 21:02
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Трамп назвал встречу с Зеленским "прекрасной" и отметил прогресс
29 декабря 2025, 00:03
Трамп и Зеленский завершили встречу – началась онлайн-конференция с европейскими лидерами
28 декабря 2025, 23:20
"Хочу сразиться с ним": Усик подтвердил бой с Уайлдером в следующем году
28 декабря 2025, 22:37
Трамп угостил Зеленского шоколадным тортом со своим именем
28 декабря 2025, 22:28
Сильная непогода парализовала дороги Ивано-Франковской области: спасатели эвакуировали 32 человека
28 декабря 2025, 22:02
Трамп заявил, что президенты Украины и России хотят заключить соглашение
28 декабря 2025, 21:35
После переговоров с Зеленским Трамп планирует снова позвонить Путину
28 декабря 2025, 21:02
В Киевской области молодая пара погибла от угарного газа: причиной стал автономный обогреватель
28 декабря 2025, 18:28
После встречи в Майами Зеленский и Трамп планируют позвонить по телефону европейским лидерам
28 декабря 2025, 17:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Все блоги »