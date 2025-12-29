Зеленский: гарантии безопасности США для Украины согласованы на 100%

Фото: из открытых источников

Гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%, а гарантии безопасности между США, Украиной и Европой почти согласованы

Об этом сообщает "Интефакс-Украина" со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского, передает RegioNews.

"Мы обсудили все аспекты мирного соглашения, которое включает – и это наше большое достижение – 20-пунктный мирный план, согласованный на 90 процентов; гарантии безопасности США-Украина, согласованные на 100%; гарантии безопасности США-Европа–Украина, почти согласованы; военный аспект – согласован на 100%," – сказал Зеленский.

Также лидеры обсудили последовательность последующих действий и согласились, что гарантии безопасности являются ключевым этапом в достижении продолжительного мира.

По словам Зеленского, команды Украины и США продолжат работу над всеми аспектами.

Как известно, переговоры двух лидеров продолжались более двух часов. После их завершения началась видеоконференция с представителями европейских стран.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 28 декабря, прибыл во Флориду. Встреча с президентом США Дональдом Трампом началась в 20:00 по киевскому времени.

Как известно, украинскую делегацию угощали куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени Трампа – "Trump chocolate cake".

Перед встречей с Зеленским президент США провел, по его словам, "хороший и очень продуктивный" телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, однако подробностей этой беседы он не раскрыл.

Ранее журналисты сообщали, что во время переговоров Зеленский планирует устранить ключевые разногласия по мирному соглашению, в частности по территориям Донецкой и Луганской областей.

