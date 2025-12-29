22:02  28 декабря
Сильная непогода парализовала дороги Ивано-Франковской области: спасатели эвакуировали 32 человека
22:37  28 декабря
"Хочу сразиться с ним": Усик подтвердил бой с Уайлдером в следующем году
16:04  28 декабря
Резня в метро: в Киеве на Контрактовой пассажир ранил двух человек во время конфликта
29 декабря 2025, 01:06

Трамп о возможном визите в Украину – что он сказал

29 декабря 2025, 01:06
Фото: Офис Президента
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока нет планов посетить Украину, но не исключает такой возможности, если это поможет достичь мирного соглашения

Об этом пишет Европейская правда, передает RegioNews.

Трамп отреагировал на вопрос журналистки о возможности своего приезда в Украину и, даже не дослушав вопроса, прервал ответом о возможности своего приезда: "У меня нет проблем с тем, чтобы это сделать".

В то же время он подчеркнул, что "пока нет договоренности о поездке", а очевидной потребности для визита нет: "Мы это не предполагаем – чтобы заключить это соглашение, нет нужды в моем приезде".

Президент США добавил, что получил приглашение от украинской стороны выступить в парламенте: "Не знаю, поможет ли это, но я думаю, что это вероятно поможет".

Президент Зеленский подтвердил готовность принять Трампа: "Мы всегда рады пригласить вас".

Подытоживая, Трамп не исключил, но и не подтвердил возможность визита, отметив.

"Я не уверен, что потребность в этом будет, но если это поможет сохранить 25 тысяч жизней в месяц, я, конечно, захочу это сделать", – подчеркнул американский лидер.

Напомним, ранее президенты Украины Владимир Зеленский и США Дональд Трамп провели общую пресс-конференцию, в ходе которой озвучили главные результаты переговоров и ключевые направления мирного плана. Все детали читайте по ссылке.

Читайте также: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

Зеленский: гарантии безопасности США для Украины согласованы на 100%
29 декабря 2025, 00:21
Трамп назвал встречу с Зеленским "прекрасной" и отметил прогресс
29 декабря 2025, 00:03
Трамп угостил Зеленского шоколадным тортом со своим именем
28 декабря 2025, 22:28
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
