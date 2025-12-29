Трамп о возможном визите в Украину – что он сказал

Фото: Офис Президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока нет планов посетить Украину, но не исключает такой возможности, если это поможет достичь мирного соглашения

Об этом пишет Европейская правда, передает RegioNews.

Трамп отреагировал на вопрос журналистки о возможности своего приезда в Украину и, даже не дослушав вопроса, прервал ответом о возможности своего приезда: "У меня нет проблем с тем, чтобы это сделать".

В то же время он подчеркнул, что "пока нет договоренности о поездке", а очевидной потребности для визита нет: "Мы это не предполагаем – чтобы заключить это соглашение, нет нужды в моем приезде".

Президент США добавил, что получил приглашение от украинской стороны выступить в парламенте: "Не знаю, поможет ли это, но я думаю, что это вероятно поможет".

Президент Зеленский подтвердил готовность принять Трампа: "Мы всегда рады пригласить вас".

Подытоживая, Трамп не исключил, но и не подтвердил возможность визита, отметив.

"Я не уверен, что потребность в этом будет, но если это поможет сохранить 25 тысяч жизней в месяц, я, конечно, захочу это сделать", – подчеркнул американский лидер.

