Фото: ілюстративне

Українська делегація вирушає на переговори до США, поки Росія відкидає пропозицію ЄС щодо Різдвяного перемир’я

Про це повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Росія відмовилася від пропозиції ЄС щодо Різдвяного перемир’я, оголошеного під час пресконференції Мерца. Ця ініціатива була частиною ширшого циклу переговорів, які тривали протягом неділі та понеділка, однак поки не принесла конкретних результатів.

Водночас українська делегація готується до поїздки до Маямі, де відбудуться переговори з представниками США. Сторони планують обговорити гарантії безпеки, фінансування українських Збройних сил та економічне відновлення країни після війни.

Крім того, на переговорах буде розглянуто 20 пунктів рамкової угоди, що стосуються можливих шляхів завершення військового конфлікту. Учасники зустрічей наголошують на важливості міжнародної підтримки та координації кроків для досягнення стабільності.

Раніше повідомлялося, європейські дипломати почали обговорювати конкретні терміни можливої мирної угоди – березень або квітень 2026 року, при цьому Берлін розглядається як ключова точка для консультацій між західними партнерами.

Нагадаємо, президент Зеленський раніше категорично виключив можливість проведення референдуму щодо мирної угоди з Росією, пояснивши це небажанням ускладнювати життя українців під час війни.