20:44  16 грудня
17 грудня в Україні буде хмарно і до +10 градусів
14:55  16 грудня
Стало відомо, коли відновить роботу Херсонська ТЕЦ
14:35  16 грудня
Зеленський пояснив, навіщо він їздив у Куп’янськ
UA | RU
UA | RU
16 грудня 2025, 20:32

Росія відкинула пропозицію ЄС про різдвяне перемир’я

16 грудня 2025, 20:32
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Українська делегація вирушає на переговори до США, поки Росія відкидає пропозицію ЄС щодо Різдвяного перемир’я

Про це повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Росія відмовилася від пропозиції ЄС щодо Різдвяного перемир’я, оголошеного під час пресконференції Мерца. Ця ініціатива була частиною ширшого циклу переговорів, які тривали протягом неділі та понеділка, однак поки не принесла конкретних результатів.

Водночас українська делегація готується до поїздки до Маямі, де відбудуться переговори з представниками США. Сторони планують обговорити гарантії безпеки, фінансування українських Збройних сил та економічне відновлення країни після війни.

Крім того, на переговорах буде розглянуто 20 пунктів рамкової угоди, що стосуються можливих шляхів завершення військового конфлікту. Учасники зустрічей наголошують на важливості міжнародної підтримки та координації кроків для досягнення стабільності.

Раніше повідомлялося, європейські дипломати почали обговорювати конкретні терміни можливої мирної угоди – березень або квітень 2026 року, при цьому Берлін розглядається як ключова точка для консультацій між західними партнерами.

Нагадаємо, президент Зеленський раніше категорично виключив можливість проведення референдуму щодо мирної угоди з Росією, пояснивши це небажанням ускладнювати життя українців під час війни.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
перемовини Різдво перемир'я гарантії безпеки мирний план Майамі
Мирна угода може бути укладена навесні 2026 року – у березні або квітні
16 грудня 2025, 18:58
Мерц озвучив плани щодо можливого перемир’я на Різдво
15 грудня 2025, 19:42
П’ять умов миру для України: Фридрих Мерц назвав ключові цілі переговорів
15 грудня 2025, 19:15
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Стало відомо, де може відбутися новий раунд переговорів про мир
16 грудня 2025, 21:02
17 грудня в Україні буде хмарно і до +10 градусів
16 грудня 2025, 20:44
Німеччина передасть Україні партію американських ракет класу "повітря–повітря"
16 грудня 2025, 20:36
Розкрадання на теплопостачанні: на Прикарпатті викрили схему на понад 70 мільйонів
16 грудня 2025, 20:35
Чотири авто потрапили в ДТП на Рівненщині: постраждали чоловік, дружина та дитина
16 грудня 2025, 20:24
Чи готові США реально вступити у конфлікт із Росією в разі нової агресії?
16 грудня 2025, 20:12
Святослав Вакарчук заспівав колядку в Лондоні на благодійному концерті
16 грудня 2025, 20:03
Українські прикордонники знищили спецтехніку ворога на Півдні
16 грудня 2025, 19:59
Запорізька АЕС знову на межі блекауту: працює лише одна лінія електропостачання
16 грудня 2025, 19:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »