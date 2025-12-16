Фото: Берлинське видання Berliner Zeitung

Європейські дипломати обговорюють можливі часові рамки домовленостей, які можуть вплинути на подальший перебіг війни

Про це йдеться в публікації Berliner Zeitung, посилаючись на джерела в дипломатичних колах, передає RegioNews.

Європейські дипломати обговорюють можливі часові рамки запуску мирної угоди, яка, за оцінками співрозмовників, може набути чинності навесні. За їхніми словами, мова йде про березень або квітень як імовірний період для формалізації домовленостей, якщо переговорний процес просуватиметься без зривів.

У матеріалі зазначається, що Берлін наразі розглядають як одну з важливих точок дипломатичного маршруту. Йдеться не про остаточний майданчик для ухвалення рішень, а радше про етап консультацій і координації позицій між західними партнерами. Німеччина, за оцінками експертів, відіграє роль посередника та комунікаційного хабу в межах ширшого переговорного процесу.

Водночас у Москві перебіг берлінських контактів сприймають стримано й без публічної критики. Така реакція, як зазначає видання, має демонстративний характер і відповідає позиції Росії щодо обмеженого впливу Німеччини та Європейського Союзу на ухвалення рішень про війну і мир. У російському наративі ці перемовини розглядають як консультаційні, а не визначальні.

Аналітики зауважують, що обережні сигнали про можливі терміни не означають досягнення конкретних домовленостей. Переговори залишаються складними та залежать від багатьох чинників, зокрема ситуації на фронті та позицій ключових міжнародних гравців. Водночас сама поява часових орієнтирів може свідчити про активізацію дипломатичних зусиль на європейському напрямку.

Нагадаємо, президент Зеленський раніше категорично виключив можливість проведення референдуму щодо мирної угоди з Росією, пояснивши це небажанням ускладнювати життя українців під час війни.