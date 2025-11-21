Стало известно, кто с украинской стороны вовлечен в обсуждение мирного плана с США

фото: hromadske.ua

К обсуждению мирного плана с США привлечены руководитель ГУР МО Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Олег Иващенко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов и глава СЗРУ Олег Иващенко с утра вели переговоры с американской делегацией. Их встреча уже окончена.

Напомним, 20 ноября США представили мирный план для Украины, содержащий 28 пунктов. Документ, в частности, предусматривает значительные уступки со стороны Киева, включая возможную передачу части территорий РФ, ограничение численности ВСУ и внеблоковость страны. В то же время план предлагает гарантии безопасности от США и масштабную экономическую поддержку для восстановления Украины.