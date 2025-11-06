У США побачили "прогрес" у завершенні війни в Україні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Сполучених Штатах вважають війну між Україною та РФ однією з найважливіших для вирішення

Про це заявив спецпосланник президента США Стів Віткофф на Американському бізнес-форумі в Маямі, передає RegioNews.

На його думку, у врегулюванні війни в Україні є певний прогрес і додав, що цей конфлікт "потрібно вирішити наступним" після Гази.

"Нам належить виконати велику роботу щодо протоколів безпеки для України. Технічні команди повинні провести безліч обговорень на низовому рівні, перш ніж до них приступлять керівники", – заявив він.

Віткофф зауважив, що президент США "постійно стежить" за темою врегулювання війни в Україні.

Нагадаємо, НАТО виділить $60 млрд на допомогу Україні в 2026 році. Допомога Альянсу включає в себе не лише фінансові ресурси, а й передачу сучасної техніки, зброї та інші форми військової і гуманітарної допомоги.