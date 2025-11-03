Укрзализныця и будущие войны популистов-патерналистов

3 тыс. км – это около 6 поездок Киев-Львов. Цена билета (купе) примерно 500 грн (чуть завысил). Другими словами, один человек теоретически может использовать в районе 3000 грн на билеты. Я так прикидываю, воспользуется в районе 2 млн человек. То есть государство должно заложить в бюджет 6 млрд грн

Фото: Укрзализныця

Кто целевая аудитория? Рассказано по всем возрастным группам. Электоральный плюс? Не выражен очевидно, хотя фоново точно не будет вызывать массового раздражения. Есть правда одно "но". Чтобы не было раздражения, УЗ должно держать тарифы для грузовых перевозок, а в случае повышения этих тарифов нужно, чтобы никто не провел серьезную пиар-кампанию о подорожании всего ради бесплатных 3000 км. Здесь много "но", и на это сразу нужно обратить внимание. Поэтому стенание в ФБ является всего лишь реакцией пузырька, а не недовольством широких масс. Зеленский, похоже, пытается строить прообраз социального государства, которое раздает всем понемногу. Пока это не оформлено в коммуникационную стратегию (почему я до конца не понимаю). Но это точно уже выглядит как попытка построения стратегии. Правда, стоит обратить внимание на еще один момент. Потенциальная аудитория никогда не будет удовлетворена. Такие подачки нужно делать постоянно, и их прекращение будет восприниматься как "присвоил наши деньги". И напоследок… Мы только начали вылезать из популистического патернализма, но, похоже, новый избирательный цикл в котором, к сожалению, мы уже живем, будет прежде всего войной популистов-патерналистов. Выйти из этого тренда, по-моему, будет почти невозможно.

