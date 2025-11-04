Сергія Лещенка викликали до Верховної Ради через ініціативу "УЗ-3000"

Фото: glavcom.ua

Радника керівника Офісу Президента та члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка викликали до Верховної Ради. Усе через ініціативу "УЗ-3000"

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

Доповідь щодо ініціативи призначена на 5 листопада о 10:00.

За словами Железняка, Лещенко має пояснити "популізм та потреби в грошах" цієї програми.

Як відомо, програма "УЗ-3000" передбачає безкоштовні 3 тисячі кілометрів для пасажирів у "низький" сезон паралельно з переходом держави до системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень.

Лещенко підкреслює, що ініціатива не поширюватиметься на всі 365 днів і всі потяги далекого сполучення, а діяти буде лише там, де є вільні місця.

Він пояснив, що гроші бюджету для підтримки пасажирських перевезень потрібні незалежно від програми "УЗ-3000", оскільки через війну вантажні прибутки компанії недостатні. Лещенко зазначив, що альтернативою є колапс "Укрзалізниці", закриття вокзалів та масові звільнення працівників.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував програму, яка дозволить українцям безкоштовно користуватися поїздками "Укрзалізниці" в межах трьох тисяч кілометрів.

