Зеленський підписав закони, які продовжують воєнний стан і мобілізацію

фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 30 жовтня, підписав закони, які продовжують воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Верховної Ради України.

Президент підписав відповідні закони №14128 і №14129. Таким чином воєнний стан та мобілізація в Україні з 5 листопада 2025 року продовжуються ще на 90 днів і діятимуть щонайменше до 3 лютого 2026 року.

Це продовження воєнного стану і мобілізації в Україні стало вже 17-м з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила рішення щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Ці заходи набудуть чинності з 5 листопада 2025 року і діятимуть протягом 90 діб.