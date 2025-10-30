Зеленський підписав закони, які продовжують воєнний стан і мобілізацію
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 30 жовтня, підписав закони, які продовжують воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт Верховної Ради України.
Президент підписав відповідні закони №14128 і №14129. Таким чином воєнний стан та мобілізація в Україні з 5 листопада 2025 року продовжуються ще на 90 днів і діятимуть щонайменше до 3 лютого 2026 року.
Це продовження воєнного стану і мобілізації в Україні стало вже 17-м з початку повномасштабної війни.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила рішення щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Ці заходи набудуть чинності з 5 листопада 2025 року і діятимуть протягом 90 діб.
