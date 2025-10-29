Эксглава "Укрэнерго" Кудрицкий, арестованный 29 октября, уже в ближайшее время может выйти на свободу

иллюстративное фото: из открытых источников

Бывший глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий вскоре может выйти под залог

Об этом заявил адвокат Кудрицкого Николай Грабик, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Он также отметил, что сторона защиты считает принятое судом решение необоснованным.

"Надеюсь, что в ближайшее время сумма залога будет внесена на расчетный счет соответствующего подразделения государственной судебной администрации и Владимир Дмитриевич сможет покинуть места содержания", – заявил правозащитник.

Как сообщалось, 29 октября бывшему главе "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 13,7 миллиона гривен. Он должен содержаться под стражей до 26 декабря 2025 года.