Ексочільник "Укренерго" Кудрицький, якого арештували 29 жовтня, вже найближчим часом може вийти на волю

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Колишній голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький невдовзі може вийти під заставу

Про це заявив адвокат Кудрицького Микола Грабик, передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Він також зазначив, що сторона захисту вважає ухвалене судом рішення необґрунтованим.

"Сподіваюся, що найближчим часом суму застави буде внесено на розрахунковий рахунок відповідного підрозділу державної судової адміністрації та Володимир Дмитрович зможе залишити місця утримання", – заявив правозахисник.

Як повідомлялось, 29 жовтня колишньому главі "Укренерго" Володимиру Кудрицькому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 13,7 мільйона гривень. Він має перебувати під вартою до 26 грудня 2025 року.