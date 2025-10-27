Зеленський назвав головну ціль росіян на Донеччині
У Покровську на Донеччині тривають запеклі бої. Наразі це головна ціль росіян
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на звернення Президента України Володимира Зеленського.
"Говорив із військовими – особлива увага Покровську, також сусіднім районам. Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта й значна штурмова активність. Бої тривають і в місті: це в них головна ціль – саме Покровськ", – зазначив він.
Нагадаємо, на днях українські десантники звільнили ще один населений пункт на Донеччині. Йдеться про село Сухецьке у Покровському районі.
