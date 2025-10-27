Справу щодо голови Антимонопольного комітету Кириленка та його дружини скерували до суду

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Прокурор САП за матеріалами детективів НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням керівника Антимонопольного комітету та його дружини у недекларуванні майна

Як передає RegioNews, про це інформує пресслужба САП.

У межах досудового розслідування встановлено, що в декларації за 2024 рік посадовець не вказав дані про 20 об'єктів нерухомості та люксовий автомобіль, набуття яких йому інкримінується в іншому кримінальному провадженні – за фактом незаконного збагачення.

Крім того, члена сім'ї чиновника звинувачують у пособництві в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн.

Нагадаємо, НАБУ завершило розслідування щодо голови АМКУ Павла Кириленка ще у липні поточного року. Сам Кириленко заявив, що джерело статків – це "сімейний капітал".