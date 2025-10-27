Справу щодо голови Антимонопольного комітету Кириленка та його дружини скерували до суду
Прокурор САП за матеріалами детективів НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням керівника Антимонопольного комітету та його дружини у недекларуванні майна
Як передає RegioNews, про це інформує пресслужба САП.
У межах досудового розслідування встановлено, що в декларації за 2024 рік посадовець не вказав дані про 20 об'єктів нерухомості та люксовий автомобіль, набуття яких йому інкримінується в іншому кримінальному провадженні – за фактом незаконного збагачення.
Крім того, члена сім'ї чиновника звинувачують у пособництві в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн.
Нагадаємо, НАБУ завершило розслідування щодо голови АМКУ Павла Кириленка ще у липні поточного року. Сам Кириленко заявив, що джерело статків – це "сімейний капітал".
