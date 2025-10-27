20:07  27 жовтня
РФ атакувала важливий енергооб'єкт на Чернігівщині
16:59  27 жовтня
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
15:25  27 жовтня
У Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"
UA | RU
UA | RU
27 жовтня 2025, 18:44

Справу щодо голови Антимонопольного комітету Кириленка та його дружини скерували до суду

27 жовтня 2025, 18:44
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Прокурор САП за матеріалами детективів НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням керівника Антимонопольного комітету та його дружини у недекларуванні майна

Як передає RegioNews, про це інформує пресслужба САП.

У межах досудового розслідування встановлено, що в декларації за 2024 рік посадовець не вказав дані про 20 об'єктів нерухомості та люксовий автомобіль, набуття яких йому інкримінується в іншому кримінальному провадженні – за фактом незаконного збагачення.

Крім того, члена сім'ї чиновника звинувачують у пособництві в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн.

Нагадаємо, НАБУ завершило розслідування щодо голови АМКУ Павла Кириленка ще у липні поточного року. Сам Кириленко заявив, що джерело статків – це "сімейний капітал".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Кириленко Павло Олександрович НАБУ САП АМКУ
Підозрюваний ексвіцепрем'єр єдності Чернишов рятує від конфіскації розкішне майно
24 жовтня 2025, 19:24
Депутата Житомирської міської ради судитимуть за недостовірне декларування
23 жовтня 2025, 22:22
НАБУ розслідує ще одну справу щодо ексміністра національної єдності Чернишова
23 жовтня 2025, 16:25
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
Зеленський назвав головну ціль росіян на Донеччині
27 жовтня 2025, 20:51
Львів продовжить реалізовувати культурну стратегію навіть без офіційного статусу: деталі
27 жовтня 2025, 20:47
У Дніпрі рятують військового, який отримав тяжке поранення мозку
27 жовтня 2025, 20:45
До суду скерували нову справу проти глави АМКУ Павла Кириленка: подробиці
27 жовтня 2025, 20:17
Росіяни відправили до окопів та дали зброю: Україна врятувала ще одну групу підлітків з окупованих територій
27 жовтня 2025, 20:10
У Покровську тривають міські бої: росіяни не контролюють жодного району, — ЗСУ
27 жовтня 2025, 20:09
РФ атакувала важливий енергооб'єкт на Чернігівщині
27 жовтня 2025, 20:07
На Дарницькому шляхопроводі встановили велодоріжки з опорами посередині: навіщо вони потрібні
27 жовтня 2025, 20:03
У Севастополі перекинувся плавучий кран: двоє загиблих і багато постраждалих
27 жовтня 2025, 19:58
З 1 листопада чоловіки з відстрочками не повинні відвідувати ТЦК: вони продовжуватимуться автоматично
27 жовтня 2025, 19:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »