Полковник ВСУ опубликовал в соцсети карты с грифом "секретно"
Офицер Вооруженных сил Украины Валентин Манько обвинен в обнародовании секретных данных, которые могут помочь РФ
Как передает RegioNews, об этом заявил волонтер и активист Сергей Стерненко.
"Полковник Манько в TikTok опубликовал фото, на которых видны карты с грифом Тайно. Публикация таких фото может помочь врагу", – говорится в сообщении.
Стерненко добавил фото из августовского сообщения Манька, посвященного его любимцу. Однако когда именно сделаны снимки – неизвестно.
Как сообщалось, офицер ВСУ Валентин Манько, который должен возглавить войска Штурма, снимал видео под российские песни. Об этом сообщил бывший начальник штаба 12 бригады Нацгвардии Азов Богдан Кротевич.
