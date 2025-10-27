Полковник ВСУ опубликовал в соцсети карты с грифом "секретно"

иллюстративное фото: из открытых источников

Офицер Вооруженных сил Украины Валентин Манько обвинен в обнародовании секретных данных, которые могут помочь РФ

Как передает RegioNews, об этом заявил волонтер и активист Сергей Стерненко.

"Полковник Манько в TikTok опубликовал фото, на которых видны карты с грифом Тайно. Публикация таких фото может помочь врагу", – говорится в сообщении.

Стерненко добавил фото из августовского сообщения Манька, посвященного его любимцу. Однако когда именно сделаны снимки – неизвестно.

Как сообщалось, офицер ВСУ Валентин Манько, который должен возглавить войска Штурма, снимал видео под российские песни. Об этом сообщил бывший начальник штаба 12 бригады Нацгвардии Азов Богдан Кротевич.