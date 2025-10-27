16:59  27 жовтня
27 жовтня 2025, 14:35

Полковник ЗСУ опублікував у соцмережі мапи з грифом "таємно"

27 жовтня 2025, 14:35
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Офіцера Збройних сил України Валентина Манька звинуватили в оприлюдненні секретних даних, які можуть допомогти РФ

Як передає RegioNews, про це заявив волонтер та активіст Сергій Стерненко.

"Полковник Манько у TikTok опублікував фото, на яких видно мапи із грифом "Таємно”. Публікація таких фото може допомогти ворогу", – йдеться у повідомленні.

Стерненко додав фото із серпневого допису Манька, присвяченого його улюбленцю. Однак, коли саме зроблені знімки – невідомо.

Як повідомлялось, офіцер ЗСУ Валентин Манько, який має очолити Штурмові війська, знімав відео під російські пісні. Про це повідомив колишній начальник штабу 12 бригади Нацгвардії Азов Богдан Кротевич.

