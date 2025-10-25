16:33  25 октября
25 октября 2025, 16:11

Бывшего генерала СБУ могут экстрадировать из Австрии в Украину

25 октября 2025, 16:11
иллюстративное фото: из открытых источников
Австрийский суд рассмотрит вопрос экстрадиции эксгенерала СБУ, объявленного в международный розыск

Как передает RegioNews, об этом "Украинской правде" сообщили в Государственном бюро расследований.

Отмечается, что региональный суд Корнойбурга в ближайшее время рассмотрит вопрос о выдаче Украине бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ.

По данным издания, речь идет об эксгенерале СБУ Наумове.

Напомним, Андрей Наумов – бывший глава управления внутренней безопасности СБУ. В апреле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский лишил его звания бригадного генерала, а правоохранители возбудили в отношении него дело о государственной измене. По данным СМИ, он уехал за границу за считанные часы до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как сообщалось, у сбежавшего из Украины эксгенерала СБУ Наумова обнаружили элитную недвижимость в Турции. Ее стоимость составляет почти 18 миллионов гривен.

