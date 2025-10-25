16:33  25 жовтня
РФ атакувала шахту на Дніпропетровщині
16:19  25 жовтня
Українські десантники звільнили ще один населений пункт на Донеччині
14:03  25 жовтня
В Одесі лікарям повідомили про підозру після смерті пацієнта-мільйонера
25 жовтня 2025, 16:11

Колишнього генерала СБУ можуть екстрадувати з Австрії в Україну

25 жовтня 2025, 16:11
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Австрійський суд розгляне питання екстрадиції ексгенерала СБУ, оголошеного у міжнародний розшук

Як передає RegioNews, про це "Українській правді" повідомили у Державному бюро розслідувань.

Зазначається, що регіональний суд Корнойбурга "найближчим часом" розгляне питання щодо видачі Україні колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

За даними видання, йдеться про ексгенерала СБУ Наумова.

Нагадаємо, Андрій Наумов – колишній голова управління внутрішньої безпеки СБУ. У квітні 2022 року президент України Володимир Зеленський позбавив його звання бригадного генерала, а правоохоронці розпочали щодо нього справу про державну зраду. За даними ЗМІ, він виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як повідомлялось, в ексгенерала СБУ Наумова, який втік з України, виявили елітну нерухомість у Туреччині. Її вартість сягає майже 18 мільйонів гривень.

