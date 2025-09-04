Трамп заявив, що Зеленський і Путін поки не готові до саміту

Фото: з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп заявив, що український президент Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін "ще не готові" до особистої зустрічі, однак висловив упевненість, що зрушення у питанні миру все ж стануться

Про це він сказав в інтерв'ю CBS News, передає RegioNews.

"Щось відбудеться, але вони ще не готові. Але щось відбудеться. Ми це зробимо", – заявив Трамп.

Він додав, що продовжує спілкування з обома лідерами та прагне допомогти їм дійти мирної угоди.

"Я спостерігаю за цим, я бачу це і обговорюю з президентом Путіним і президентом Зеленським", – зазначив Трамп.

За словами американського лідера, він вважав, що "російське питання" буде одним із найпростіших для вирішення, проте воно виявилося складнішим, ніж очікував.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що мав хороші стосунки з Путіним, але тепер він розчарований. Американський лідер незадоволений тим, що російський диктатор досі не погодився на зустріч з президентом України Зеленським.

