Екснардепу Пашинському зменшили заставу на 80 млн грн
Колишньому народному депутату Сергію Пашинському, який є підозрюваним у справі з реалізації нафтопродуктів Курченка, зменшили заставу
Як передає RegioNews, про це у коментарі УП повідомила речниця ВАКС Олеся Чемерис.
Заставу зменшили із 272,52 до 192,52 мільйона гривень.
За її словами, відповідне рішення Вищий антикорупційний суд ухвалив 27 серпня.
Нагадаємо, Пашинський вийшов із СІЗО під заставу у 272 млн гривень 27 лютого 2024 року – на наступний день після того, як його взяли під варту.
Як повідомлялось, у березні 2024 року повідомлялось, що апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід Пашинського. Його підозрювали в організації схеми заволодіння нафтопродуктами майже на 1 млрд гривень.
