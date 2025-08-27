10:23  27 августа
27 августа 2025, 21:55

Чтобы РФ не находила "обходные пути": в ЕС рассматривают возможность вторичных санкций

27 августа 2025, 21:55
Иллюстративное фото
В ЕС начинают говорить о вторичных санкциях. Цель состоит в том, чтобы третьи страны не могли помогать РФ уклоняться от введенных ранее ограничений

Об этом сообщает Европейская правда, передает RegioNews.

СМИ со ссылкой на источники говорят, что министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Копенгагене в конце недели обсудят использование инструмента против обхода санкций. Отмечается, что этот инструмент ранее уже был введен, но до сих пор не использовался.

Речь идет о запрещении экспорта, поставок или передачи определенных товаров в третьи страны, которые, как считается, способствуют обходу санкций ЕС.

В частности, ожидается, что в 19-м пакете санкций ЕС против РФ будут пункты об ограничениях для лиц, причастных к похищению украинских детей. Также ожидается, что европейские лидеры обсудят дополнительные санкции против нефтегазового и финансового секторов России и импорт и экспорт российских товаров, которые не будут касаться конкретного пакета санкций.

Напомним, ранее Великобритания ввела новые санкции. В частности, против финансовых сетей, которыми пользуется Россия для ухода от западных санкций. Речь идет также об A7A5: это рублевый стейблкоин, через который РФ переместила за границу более 9,3 миллиарда долларов всего за четыре месяца.

