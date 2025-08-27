Ілюстративне фото

У ЄС починають говорити про вторинні санкції. Мета в тому, щоб треті країни не могли допомагати РФ ухилятися від запроваджених раніше обмежень

Про це повідомляє Європейська правда, передає RegioNews.

ЗМІ з посиланням на джерела говорять, що міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі в Копенгагені наприкінці тижня обговорять використання інструменту проти обходу санкцій. Зазначається, що цей інструмент раніше вже запровадили, але досі не використовували.

Йдеться про заборону експорту, постачання або передачу певних товарів до третіх країн, які, як вважається, сприяють обходу санкцій ЄС.

Зокрема, очікується, що у 19-му пакеті санкцій ЄС проти РФ будуть пункти про обмеження для осіб, які причетні до викрадення українських дітей. Також очікується, що європейські лідери обговорять додаткові санкції проти нафтогазового та фінансового секторів Росії та імпорт та експорт російських товарів, що не стосуватиметься конкретного пакета санкцій.

Нагадаємо, раніше Велика Британія запровадила нові санкції. Зокрема, проти фінансових мереж, якими користується Росія для ухилення від західних санкцій. Йдеться також про A7A5: це рублевий стейблкоїн, через який РФ перемістила за кордон понад 9,3 мільярда доларів лише за чотири місяці.