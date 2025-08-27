10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
UA | RU
UA | RU
27 серпня 2025, 21:55

Щоб РФ не знаходила "обхідні шляхи": у ЄС розглядають можливість вторинних санкцій

27 серпня 2025, 21:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У ЄС починають говорити про вторинні санкції. Мета в тому, щоб треті країни не могли допомагати РФ ухилятися від запроваджених раніше обмежень

Про це повідомляє Європейська правда, передає RegioNews.

ЗМІ з посиланням на джерела говорять, що міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі в Копенгагені наприкінці тижня обговорять використання інструменту проти обходу санкцій. Зазначається, що цей інструмент раніше вже запровадили, але досі не використовували.

Йдеться про заборону експорту, постачання або передачу певних товарів до третіх країн, які, як вважається, сприяють обходу санкцій ЄС.

Зокрема, очікується, що у 19-му пакеті санкцій ЄС проти РФ будуть пункти про обмеження для осіб, які причетні до викрадення українських дітей. Також очікується, що європейські лідери обговорять додаткові санкції проти нафтогазового та фінансового секторів Росії та імпорт та експорт російських товарів, що не стосуватиметься конкретного пакета санкцій.

Нагадаємо, раніше Велика Британія запровадила нові санкції. Зокрема, проти фінансових мереж, якими користується Росія для ухилення від західних санкцій. Йдеться також про A7A5: це рублевий стейблкоїн, через який РФ перемістила за кордон понад 9,3 мільярда доларів лише за чотири місяці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
санкції РФ Європа
Україна та Канада домовились про синхронізацію санкцій проти РФ, – Свириденко
25 серпня 2025, 06:51
Путіну довіряти не можна: у ЄС хочуть продовжити тиск на російську економіку
20 серпня 2025, 02:40
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
У Києві дрон впав у дворі житлового будинку
27 серпня 2025, 22:45
У київських дитсадках скасовують 50% пільгу на харчування для багатодітних родин
27 серпня 2025, 21:50
Україна в топі виробників цибулі: скільки тонн на рік вирощують українські фермери
27 серпня 2025, 21:40
Трагедія на Рівненщині: втопився 3-річний хлопчик
27 серпня 2025, 21:25
У Кривому Розі судитимуть 37-річного чоловіка за замах на вбивство двох людей
27 серпня 2025, 21:06
В Україні продовжують дешевшати яблука: які тепер ціни
27 серпня 2025, 20:55
Вибивав борг у родича: на Миколаївщині судили поліцейського, який прикладав пістолет до голови брата
27 серпня 2025, 20:45
Стефанішину призначено новим послом в США, – Зеленський
27 серпня 2025, 20:39
Смертельна ДТП на Київщині: мотоцикл влетів у два автомобілі
27 серпня 2025, 20:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »