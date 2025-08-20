Залужний готується до президентських виборів – американська журналістка

Фото: Facebook/Валерій Залужний

Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний відкрив передвиборчий штаб і почав підготовку до участі в наступних президентських виборах

Про це повідомила американська журналістка Кеті Лівінгстон із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

За її словами, штаб було відкрито у Лондоні, і наразі триває набір команди. Керівником штабу призначено генерал-лейтенанта Сергія Наєва, який раніше обіймав командні посади у ЗСУ.

Як стверджує Лівінгстон, фактичну координацію кампанії здійснює народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар, яка є заступницею керівника штабу та відповідає за організаційні процеси.

За медіа-напрям відповідає колишня журналістка BBC News Україна Оксана Тороп, яка в минулому висвітлювала діяльність Залужного як головнокомандувача.

Крім того, до команди приєдналася заступниця директора НАБУ Поліна Лисенко. Вона, за словами журналістки, координує міжнародну діяльність штабу.

Як відомо, Валерій Залужний поки публічно не підтверджував намір брати участь у виборах чи створення передвиборчої команди.

Нагадаємо, 18 серпня під час зустрічі українського президента Володимира Зеленського із очільником США Дональдом Трампом у Білому домі, глава України заявив, що вибори в країні можливо провести лише за умов настання цілковитого миру і гарантій безпеки.

