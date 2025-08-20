03:40  20 серпня
Блогерку Аліну Шаманську пограбували в США
00:40  20 серпня
Як в Україні змінились ціни на овочі: що подорожчало
15:59  19 серпня
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
20 серпня 2025, 07:46

Суд продовжив запобіжний захід Шабуніну до жовтня

20 серпня 2025, 07:46
Фото: ЦПК
Суддя Печерського районного суду Києва Ірина Литвинова задовольнила клопотання прокурорів про продовження запобіжного заходу голові правління Центру протидії корупції Віталію Шабуніну. Йдеться про запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Про це повідомили у пресслужбі ЦПК, передає RegioNews.

Зазначається, що новий термін дії запобіжного заходу – до 19 жовтня 2025 року.

Суд поклав на Шабуніна наступні обов'язки:

  • прибувати за викликом слідчого, прокурора або суду;
  • не відлучатися з місця служби, крім виконання завдань;
  • утримуватися від контактів із працівниками НАЗК (нинішніми та колишніми), екскомандиром Юшком та представниками військової частини;
  • не відвідувати будівлю НАЗК;
  • здати паспорт для виїзду за кордон.

Що відомо про суддю Литвинову

За даними ЦПК, Ірина Литвинова – суддя Печерського суду, відома низкою резонансних рішень. Зокрема, вона задовольняла позов Андрія Портнова проти телеканалу "Прямий". А також зобов'язувала тодішню генпрокурорку Ірину Венедіктову забрати один з епізодів справи ТЕЦ братів Дубневичів у НАБУ й передати його іншому органу досудового розслідування.

Як відомо, 13 серпня слідчі Державного бюро розслідувань прибули до Харківщини, де проходить службу Віталій Шабунін. Відомо, що метою їхнього візиту могло бути вручення оновленої підозри.

Нагадаємо, раніше голові ЦПК оголосили про підозру за статтями про ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, а також шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Згодом в активіста проводили обшуки. Як повідомляли ЗМІ, це відбувалось у двох місцях: у військовій частині в Чугуєві Харківської області та в оселі його родини. За наявною інформацією, у нього вилучили мобільний телефон.

Уже 15 липня в Києві Печерський суд виніс рішення щодо запобіжного заходу для активіста Віталія Шабуніна. Йому обрали особисті зобов'язання до кінця серпня.

суд підозра Віталій Шабунін запобіжний захід Центр протидії корупції особисті зобов'язання
