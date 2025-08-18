У Вашингтоні стартувала зустріч Трампа і Зеленського (онлайн)

фото: Офіс Президента України

Зеленський прибув до Білого дому на переговори з Трампом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на трансляцію Суспільного.

Візит президента України відбувається через шість місяців після попереднього у лютому, який переріс у сварку та завершився тим, що українська делегація достроково залишила Білий дім.

Спершу у Білому домі відбудеться двостороння зустріч між українською та американською делегаціями. Згодом відбудуться ширші переговори за участю лідерів Британії, Франції, Італії, Німеччини, Фінляндії, президентки Єврокомісії та генсека НАТО.

Нагадаємо, перед цим Зеленський зустрівся із Келлогом. Володимир Зеленський обговорив зі спецпредставником США Кітом Келлогом ситуацію на фронті та спільні дипломатичні можливості.