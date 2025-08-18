20:24  18 серпня
В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів
19:43  18 серпня
На Одещині в ДТП загинуло троє людей
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
18 серпня 2025, 20:33

У Вашингтоні стартувала зустріч Трампа і Зеленського (онлайн)

18 серпня 2025, 20:33
фото: Офіс Президента України
Зеленський прибув до Білого дому на переговори з Трампом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на трансляцію Суспільного.

Візит президента України відбувається через шість місяців після попереднього у лютому, який переріс у сварку та завершився тим, що українська делегація достроково залишила Білий дім.

Спершу у Білому домі відбудеться двостороння зустріч між українською та американською делегаціями. Згодом відбудуться ширші переговори за участю лідерів Британії, Франції, Італії, Німеччини, Фінляндії, президентки Єврокомісії та генсека НАТО.

Нагадаємо, перед цим Зеленський зустрівся із Келлогом. Володимир Зеленський обговорив зі спецпредставником США Кітом Келлогом ситуацію на фронті та спільні дипломатичні можливості.

07 серпня 2025
