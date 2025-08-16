Зеленський повідомив деталі розмови з Трампом 16 серпня
Президенти України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп вранці провели чергову телефонну розмову
Про це Зеленський повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.
Зазначається, що Трамп подзвонив Зеленському і вони провели розмову з лідерами країн НАТО, які доєдналися згодом.
"Тривала, змістовна розмова з Президентом Трампом спочатку один на один, а потім також за участі європейських лідерів. Загалом говорили більш ніж півтори години, приблизно годину – з Президентом Трампом", - написав Зеленський.
За його словами, Україна знову підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру.
"Ми підтримуємо пропозицію Президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна – Америка – Росія. Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього", - додав Зеленський.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що після зустрічі з Путіним на Алясці він має зробити кілька телефонних дзвінків і не виключив зустріч із Володимиром Зеленським.