Зеленський повідомив деталі розмови з Трампом 16 серпня

фото: Офіс Президента України

Про це Зеленський повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.

Зазначається, що Трамп подзвонив Зеленському і вони провели розмову з лідерами країн НАТО, які доєдналися згодом.

"Тривала, змістовна розмова з Президентом Трампом спочатку один на один, а потім також за участі європейських лідерів. Загалом говорили більш ніж півтори години, приблизно годину – з Президентом Трампом", - написав Зеленський.

За його словами, Україна знову підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру.

"Ми підтримуємо пропозицію Президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна – Америка – Росія. Україна підкреслює: ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього", - додав Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що після зустрічі з Путіним на Алясці він має зробити кілька телефонних дзвінків і не виключив зустріч із Володимиром Зеленським.