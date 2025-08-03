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03 августа 2025, 15:50

Президент Зеленский подтвердил новый обмен: сколько украинцев вернутся домой

03 августа 2025, 15:50
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Фото: ОП
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Владимир Зеленский рассказал о подготовке нового обмена пленных. Это произойдет в рамках Стамбульских договоренностей

Об этом сообщает президент Украины, передает RegioNews.

Президент Украины побеседовал с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. По словам Владимира Зеленского, говорили о выполнении договоренностей встреч с российской стороной в Стамбуле и подготовке новой встречи.

В частности, сейчас есть договоренность об обмене еще 1200 человек. По словам президента, уже идет работа над списками.

"Секретарь СНБО доложил о коммуникации с российским представителем. Работаем также, чтобы разблокировать возвращение наших гражданских, выясняем данные по каждой фамилии", – рассказал Зеленский.

Напомним, по состоянию на 28 июля сообщали, что из российского плена удалось освободить 5857 украинцев. Также 555 человек вернули вне обмена.

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