Свириденко доручила перевірити митника Анатолія Комара після журналістського розслідування

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Про це Юлія Свириденко повідомила у Телеграм, передає RegioNews.

"Доручила Міністерству фінансів разом із Державною митною службою, із залученням НАЗК та правоохоронних органів, перевірити факти, викладені у тому числі в журналістських розслідуваннях про очільника Енергетичної митниці України Анатолія Комара, і невідкладно доповісти про результати та вжиті заходи", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, журналісти-розслідувачі з'ясували, що родина очільника Енергетичної митниці Анатолія Комара веде розкішний спосіб життя. Зокрема у його родини знайшли квартиру в елітному ЖК у Києві та маєток під Києвом площею понад 450 м² і вартістю близько 70 млн грн. Журналісти також встановили зв’язок Анатолія Комара із групою компаній VM Groupe.