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31 июля 2025, 23:09

В Украине отреагировали на заявление Никарагуа о признании оккупированных земель русскими

31 июля 2025, 23:09
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Украина считает неприемлемым заявление президента Никарагуа о готовности признать временно оккупированные украинские территории принадлежащими РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный комментарий Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщили в ведомстве, власти Никарагуа должны опровергнуть свое заявление или потом не жаловаться на последствия.

"Министерство иностранных дел Украины обратило внимание на уведомление ведущих мировых средств массовой информации о послании руководства Республики Никарагуа российскому диктатору Путину с полной поддержкой и признанием Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины как неотъемлемой части территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что признает оккупированные территории Украины частью РФ. По его словам, правительство страны признает временно оккупированные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей частью РФ.

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