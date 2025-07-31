В Україні відреагували на заяву Нікарагуа про визнання окупованих земель російськими

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Україна вважає неприйнятною заяву президента Нікарагуа про готовність визнати тимчасово окуповані українські території належними до РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний коментар Міністерства закордонних справ України.

Як повідомили у відомстві, влада Нікарагуа повинна спростувати свою заяву, або потім не скаржитися на наслідки.

"Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на повідомлення провідних світових засобів масової інформації про послання керівництва Республіки Нікарагуа російському диктатору Путіну з повною підтримкою та визнанням Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України як невід'ємної частини території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив, що визнає окуповані території України частиною РФ. За його словами, уряд країни визнає тимчасово окуповані території Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей частиною РФ.