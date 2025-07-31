Зеленский рассказал о ситуации на Покровском направлении
Украинские войска успешно удерживают позиции на Покровском направлении
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.
Оккупационные войска продолжают пытаться пробиться сквозь оборону украинских защитников на Покровском направлении. Силы обороны продолжают удерживать вражеские войска и успешно уничтожают российских диверсантов.
Президент сообщил, что на Покровском направлении украинские подразделения продолжают удерживать позиции.
Зеленский также отметил, что это тактика российских войск, а ответ Украины на нее - "уничтожение оккупанта".
Напомним, Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России.
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