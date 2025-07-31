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США официально обратились в Совет Безопасности ООН с призывом заключить соглашение о прекращении войны в Украине до 8 августа

Об этом сообщает Reuters, передает RegioNews.

Согласно данным источника, президент Дональд Трамп четко высказал позицию по поводу необходимости завершить переговоры в указанный срок.

Американская сторона подчеркнула, что как Россия, так и Украина должны договориться о прекращении огня и установлении продолжительного мира. Эту позицию озвучил высокопоставленный дипломат США Джон Келли во время состоявшегося в четверг заседания Совета Безопасности.

Он также отметил, что Соединенные Штаты готовы принять дополнительные меры для поддержания мира и содействия выполнению соглашения. Таким образом, Вашингтон стремится активизировать дипломатический процесс и призывает стороны к быстрому разрешению конфликта.

Напомним, в ответ на ультиматум Трампа: у Путина стали угрожать США войной. Дмитрий Медведев отреагировал на слова Трампа о разочаровании в Путине.