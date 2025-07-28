Армия РФ обстреляла реактивными снарядами Константиновку в Донецкой области: фото с места происшествия

фото: Сергей Горбунов, начальник Константиновской городской военной администрации

Россияне из «Смерчей» обстреляли город Константиновка в Донецкой области

Как передает RegioNews, об этом в Фейсбуке сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.

"Сегодня в первой половине дня город Константиновка подвергся очередному обстрелу со стороны российских оккупационных войск. Враг нанес удар двумя ракетами из реактивной системы залпового огня Смерч", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, зафиксировано одно попадание по территории города. К счастью, в результате атаки пострадавших среди гражданского населения нет.

Однако обстрелы не прошли без последствий для инфраструктуры. Поврежден один объект – фасад предприятия, расположенного в зоне попадания.

Напомним, в Донецкой области фиксируют новое продвижение врага - вблизи Яблоновки и Орехового. Это указывает на локальное расширение зоны боевых действий и увеличение давления со стороны армии РФ на восточном направлении.