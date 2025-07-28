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Президент США Дональд Трамп объявил о сокращении срока, который он ранее предоставил Владимиру Путину для заключения соглашения по прекращению войны в Украине

Об этом сообщает Дональд Трамп во время встречи с британским премьером, передает RegioNews.

Сначала Трамп установил 50-дневный дедлайн, однако теперь заявил, что уменьшит этот период, поскольку, по его мнению, уже знает ответ Кремля. Он выразил свое разочарование действиями российского лидера.

Ранее Трамп предупреждал, что в случае отсутствия договоренности в течение определенного срока США введут жесткие вторичные санкции, в том числе минимум 100-процентные тарифы. По его словам, Соединенные Штаты направят Украине современное вооружение в миллиарды долларов. Расходы на это возложат на НАТО и Европейский Союз.

Заявление Трампа прозвучало на фоне продолжения активных боевых действий в Донецкой области, Харьковской области и в направлении Днепра. Кремль продолжает усиливать наступательные операции, что вызывает дополнительную обеспокоенность среди международного сообщества. Несмотря на угрозы Трампа, ситуация на фронте остается напряженной.

Ранее сообщалось, что США продаст Украине два пакета военной помощи.