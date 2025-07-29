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29 липня 2025, 00:05

У відповідь на ультиматум Трампа: у Путіна почали погрожувати США війною

29 липня 2025, 00:05
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Фото з відкритих джерел
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Дмитро Медведєв відреагував на слова Трампа про розчарування в Путіні. Він почав погрожувати США можливою війною з РФ

Про це заступник голови Ради безпеки РФ написав у соцмережі X (Twitter), передає RegioNews.

Дмитро Медведєв заявив, що президент США нібито "Грає в гру ультиматумів з Росією". Він додав, що Дональд Трамп нібито має пам'ятати, що "РФ - це не Ізраїль і навіть не Іран".

"Кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом Сонного Джо (так Медведєв назвав Джо Байдена - ред)", - пише заступник голови Ради безпеки РФ.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп оголосив про скорочення терміну, який він раніше давав диктатору Путіну для укладання угоди про припинення війни в Україні. За словами Трампа, він розчарувався у Путіні й він скорочує цей період, що вже знає, що відповість Кремль.

При цьому раніше він казав, що якщо Путін за цей термін не укладе угоду про мир, то США запровадить нищівні санкції проти РФ.

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