Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"

Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?

Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?

фото: Politerno

То, о чем в последние недели говорили все, кроме представителей формально существующей монокоалиции, произошло. Случилось, по иронии судьбы, усилиями этих представителей. Но никакой иронии здесь нет, это давно проверенная практика. Итак, произошло то, что Кабинет министров Дениса Шмыгаля завершил свое существование. С одной стороны, завершил – а с другой, продлевает жизнь в новом правительстве, правительстве Юлии Свириденко.

фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Во всей этой истории, о которой было говорено-переговорено еще до момента Х, есть два ключевых момента, о которых следует поговорить по отдельности и особенно. Ну, действительно, не о премьерских же амбициях Юлии Второй говорить – их как не было на предыдущей должности, так не будет и здесь. А тему "красивейшего премьер-министра на свете" (дискуссионную, конечно, тему, но на то и расчет) уже оседлали Telegram-каналы, которые связывают с Банковой. Так что это за ключевые моменты, с которыми мы встречаем третье правительство эпохи Владимира Зеленского.

Законы? Не ко времени

Первый момент – это момент процедуры и законности. Здесь нам придется зарыться в действующее отечественное законодательство. Итак, открываем сайт Верховной Рады, находим Закон Украины о Кабинете Министров Украины, и видим в статье 16 пункт номер 2. В котором говорится, что "прекращение полномочий Премьер-министра Украины в случае его смерти влечет отставку всего состава Кабинета Министров Украины".

фото: AFP/ANDRII NESTERENKO

Запомнили – увольнение Шмыгаля – это отставка всего правительства. Идём дальше. Открываем Закон Украины о правовом режиме военного положения. В статье 10 недвусмысленно сказано: "В период действия военного положения не могут быть прекращены полномочия Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Национального банка Украины, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека" и далее по тексту.

Отсюда возникает несколько важных вопросов. Например, Владимир Зеленский еще в апреле 2019 года заявлял:

"Если я когда-нибудь в жизни нарушу закон, я пойду сам".

Не является ли игнорирование статьи 10 Закона о военном состоянии нарушением и не пора ли "идти самому"? Конечно, в той же статье указано, что полномочия президента не могут быть прекращены – но там и о Кабмине сказано, но это не помешало монокоалиции (т.е. по сути Офиса президента) сделать то, что они сделали.

Кстати, если уж нарушать – почему бы тогда и президента не поменять? Тем более, его пятилетний срок давно истек. К тому же механизм "и.о. президента" мы уже проходили в 2014 году. А в 2024-м – смену главнокомандующего ВСУ. Между прочим, армия не сложила оружие после увольнения Залужного, хотя настроения тогда были пессимистичными.

Другой вопрос – будущее этого Совета. Вы же понимаете, что формально все эти и многие другие нарушения были сделаны руками не Зеленского и тем более Ермака (председатель ОП вообще не госчиновник, если кто-то забыл), а руками народных депутатов. И речь здесь не только и не столько о том, что, таким образом, парламентаризм в Украине фактически уничтожен. Нет, речь о том, что будет после смены власти. А будут уголовные дела, обязательно будут – иначе зачем тогда вообще государство. И тут возникает вопрос – как быстро нынешние монокоалицианты будут убегать из Украины? И вообще будут ли? А может, мы увидим новый режим а-ля Янукович (или вообще а-ля Путин), потому что деваться им будет просто некуда – в Европе ей найдут, а в Россию уже не уйдешь?

А еще есть одна интересная параллель, о которой написал оппозиционный нардеп ("Голос") Ярослав Железняк. Вряд ли монокоалиция найдет 226 голосов за внесение кандидатуры нового премьера. На следующий день после поста нардепа коалицианты фактически подтвердили это – отдав за Свириденко всего 201 голос. Об этом не забыл напомнить и глава другой оппозиционной политсилы ("ЕС") Петр Порошенко.

Но именно это – формальное отсутствие коалиции – Владимир Зеленский одно время использовал для досрочного роспуска предыдущего Совета. Так что, и эту надо разгонять? Несмотря на статью 10 – все равно ее уже проигнорировали в истории с Кабмином.

Новый Кабмин со старыми лицами

Но кроме откровенного нарушения законодательства есть еще один важный момент. Который прекрасно иллюстрирует известный анекдот о бесплодии передвижения кроватей в известном заведении. Действительно, вдруг зачем-то отставляют работающий Кабмин – пусть и с заменами, но уже пять лет. Отставляют, нарушив для этого законодательство.

И при этом оказывается, что первый вице-премьер того правительства – становится премьер-министром. А премьер-министр возглавляет министерство обороны. Более того, кандидатами на эту должность были, по неофициальной информации, два других министра – внутренних дел и цифровой трансформации. Да еще бывший министр стратегических отраслей промышленности из этого же правительства.

Спрашивается – зачем все эти перетрубации, зачем нарушение законодательства, зачем очередные скандал и позор? Только чтобы переставить тех же людей по кабинетам? Да, Свириденко – абсолютно безотказная ко всем желаниям Офиса, это мы уже увидели по истории с санкциями против Порошенко. Но и Шмигаль точно так же добросовестно играл роль yes-man'а. И ни одной конкуренции Зеленскому на выборах не составил бы, более того, социология недавно продемонстрировала абсолютно позорные для действующего премьер-министра Украины цифры – после пяти лет в должности он был неизвестен 19% украинцев. Каждый пятый украинский гражданин не знал, кто пять лет формально руководит украинским правительством. О каких политических перспективах можно говорить с такими исходными данными…

Еще одна история – с возможным объединением в одну структуру министерств обороны и стратегических отраслей промышленности. В начале июля, подводя итоги существования нынешнего Кабмина, мы писали обо всех тех объединениях-разъединениях министерств. И из статьи, точнее, из всех процессов, которые произошли - можно заметить, что в Кабмине Шмыгаля были такие министерства, которые все эти структурные ураганы пережили спокойно, как и должно было быть. Минобороны было в их числе. А теперь, по слухам, даже военное ведомство хотят объединить. Так, будто это что-то принципиально изменит в ситуации как с обороной, так и стратегическими отраслями промышленности. Разве что финансовые потоки могут перейти из одних рук в другие.

Словом, какого-либо позитива ждать от этой кратковременной премьериады мы не рекомендуем. А понаблюдать за процессом – и запомнить действующих лиц – стоит. Есть подозрения, что одно время мы о них еще вспомним. Но совсем не так, как им самим этого хотелось бы.