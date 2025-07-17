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17 июля 2025, 16:24

Верховная Рада утвердила новый Кабмин: как голосовали фракции и депутатские группы

17 июля 2025, 16:24
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фото: иллюстративное
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В четверг, 17 июля, Верховная Рада Украины поддержала постановление о формировании нового состава Кабинета Министров, а также увольнения находившихся в отставке предыдущих министров

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Железный нардеп", передает RegioNews.

За соответствующее решение проголосовали 253 народных депутата. В общей сложности участие в голосовании приняли 315 парламентариев, из которых 13 высказались против, 23 воздержались, а 26 не голосовали.

Больше всего голосов "за" предоставила фракция "Слуга народа" - 194 депутата. Депутатская группа "Доверие" добавила еще 15 голосов, по 13 - отдали "За будущее" и "Платформа за жизнь и мир". Десять голосов поступило от группы "Восстановление Украины". Также единичные голоса поддержки дали Голос (1 депутат) и внефракционные (7 депутатов).

Новая Коалиция – кто голосовал за новый старый состав Правительства

В то же время фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" не поддержали обновление правительства: ни один их депутат не проголосовал "за". Часть депутатов из разных фракций отсутствовала или не голосовала.

Решение принято постановлением №13497. В нем говорится о формировании состава Кабинета Министров Украины и увольнении от находившихся в отставке предыдущих членов правительства Поименное голосование обнародовано на сайте парламента.

Ранее сообщалось, Рада проголосовала за новый состав Кабмина.

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Украина Слуга народа Верховная Рада правительство фракция Кабинет министров
Рада проголосовала за новый состав Кабмина
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