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17 июля 2025, 04:10

Есть вероятность, что Путин согласится на ультиматум Трампа – СМИ

17 июля 2025, 04:10
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Фото: YouTube
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В известном американском издании полагают, что Путин действительно может согласиться на ультиматум президента США. Однако только при одном условии

Об этом сообщает ABC News, передает RegioNews.

В издании считают, что Дональд Трамп действительно дал диктатору Путину 50 дней для завершения летнего контрнаступления. Однако отмечают, что есть вероятность, что в результате глава Кремля согласится на ультиматум американского лидера.

Журналисты подчеркнули, что если Трамп теперь продолжит предоставлять Украине значительное количество оружия, это будет свидетельствовать о важных изменениях. По мнению аналитиков, это может оказаться сигналом для Путина. Ранее российский диктатор считал, что военный блок США для Украины распадается.

Ужесточенные санкции, если они будут введены, и поставки оружия Украине могут подтолкнуть Путина к реальным переговорам. Особенно при условии, что его летнее наступление не принесет значительных результатов.

Сейчас Путин полагает, что он выигрывает в войне. Журналисты подчеркнули, что он согласится на переговоры, если сочтет иначе.

Напомним, ранее президент США выступил с ультиматумом РФ. Он заявил, что если через 50 дней российский диктатор Путин не заключит мирную вверх, то США введут сокрушительные санкции.

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