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В СМИ появлялись сообщения, что Трамп спрашивал у Зеленского, есть ли возможность удара по Москве. В Белом Доме подтвердили этот вопрос, но сделали уточнение

Об этом сообщает Европейская правда, передает RegioNews.

Недавно американские СМИ сообщали, что во время разговора с президентом Украины Дональд Трамп поинтересовался, может ли Киев ударить по Москве или Санкт-Петербургу. Впоследствии представитель Белого дома Кэролайн Левитт это подтвердила, но заметила, что президент США "не призывал к дальнейшим действиям".

В ходе общения с журналистами Дональд Трамп уже заявил, что Киев не должен атаковать Москву. Он также отрицает намерения отправить Украине дальнобойное оружие в рамках схемы продажи американского вооружения через НАТО.

Напомним, ранее Дональд Трамп раскритиковал диктатора Путина, заявив, что от разговоров с главой Кремля не имеет результатов. Он также дал Путину дедлайн: если за эти дни не будет мирного соглашения, Трамп обещал ввести жесткие санкции против РФ.