08:56  16 июля
Хотели помочь – едва не погибли: нападение на детей во Львове
05:05  16 июля
На Харьковщине мужчина убил своего пасынка
01:25  16 июля
В Сумах маршрутка сбила велосипедиста
UA | RU
UA | RU
16 июля 2025, 10:17

Трамп заявил о начале поставки Patriot в Украину

16 июля 2025, 10:17
Читайте також українською мовою
фото: Verteidigungsministerium
Читайте також
українською мовою

Президент США Дональд Трамп заявил, что первые системы противовоздушной обороны Patriot уже начали отгружать европейским союзникам

Об этом он сообщил на брифинге с журналистами, передает RegioNews.

Трамп уточнил, что отгрузка происходит через Германию, которая должна обеспечить замену переданных единиц.

Президент также подчеркнул, что финансовое обеспечение будет в основном осуществляться за счет Европейского Союза или стран НАТО. Он отметил, что эти средства либо будут поступать непосредственно от европейских государств, либо будут компенсироваться через механизмы НАТО.

Как известно, на этой неделе Дональд Трамп сообщил, что США готовят отправку 17 систем Patriot в Украину. В то же время он не уточнил, идет ли речь о полных системах, отдельных батареях или ракетах.

Напомним, Чехия не будет участвовать в проекте по закупке американского оружия для Украины через НАТО, о котором объявил американский президент.

Читайте также: Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
США Дональд Трамп Patriot Украина Германия финансирование война
"Не призывал к дальнейшим действиям": Трамп ответил, предлагал ли Зеленскому ударить по Москве
15 июля 2025, 22:55
Одна из стран ЕС отказалась покупать у США оружие для Украины
15 июля 2025, 21:20
Все новости »
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
В Харькове задержали российского информатора – им оказался бывший актер
16 июля 2025, 10:51
Россияне накрыли Никополь из артиллерии: погибла женщина, ранены 5 горожан
16 июля 2025, 10:30
На Курском направлении пограничники нанесли сокрушительный удар по врагу
16 июля 2025, 10:29
В Одесской области грузовик насмерть сбил мужчину
16 июля 2025, 10:11
За сутки ВСУ уничтожили десятки артсистем, бронетехнику и более 1100 россиян
16 июля 2025, 10:05
Обстрелы Харьковщины: двое погибших и пятеро раненых, разрушены дома
16 июля 2025, 09:52
В Донецкой области оккупанты ранили 11 гражданских, — ОВА
16 июля 2025, 09:35
Ночь воздушного террора: РФ запустила более 400 дронов и ракету "Искандер-М"
16 июля 2025, 09:23
Атака на Винницу: для ликвидации масштабных пожаров задействовали спецпоезд и более 100 огнеборцев
16 июля 2025, 09:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »