Трамп заявил о начале поставки Patriot в Украину

фото: Verteidigungsministerium

Об этом он сообщил на брифинге с журналистами, передает RegioNews.

Трамп уточнил, что отгрузка происходит через Германию, которая должна обеспечить замену переданных единиц.

Президент также подчеркнул, что финансовое обеспечение будет в основном осуществляться за счет Европейского Союза или стран НАТО. Он отметил, что эти средства либо будут поступать непосредственно от европейских государств, либо будут компенсироваться через механизмы НАТО.

Как известно, на этой неделе Дональд Трамп сообщил, что США готовят отправку 17 систем Patriot в Украину. В то же время он не уточнил, идет ли речь о полных системах, отдельных батареях или ракетах.

Напомним, Чехия не будет участвовать в проекте по закупке американского оружия для Украины через НАТО, о котором объявил американский президент.

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