11:22  14 июля
В Тернопольской области пассажир выпал из авто и погиб
08:25  14 июля
Из Украины пытались вывезти старопечати, датированные 1704 годом
05:05  14 июля
Нырнул и пропал в воде: в Запорожье утонул 17-летний юноша
UA | RU
UA | RU
14 июля 2025, 21:17

Patriot для Украины и санкции для РФ: Трамп раскритиковал Путина и "дал ему срок" на мирное соглашение

14 июля 2025, 21:17
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал российского диктатора Путина. На этот раз американский лидер рассказал, какие санкции он готовит

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

Президент США пригрозил Путину жесткими санкциями, если в течение 50 дней не будет достигнута договоренность о мире. В случае если этого не произойдет, США наложит тарифы против торговых партнеров РФ в 100%.

Также Дональд Трамп подтвердил, что намерен отправить разные типы вооружения, в том числе и Patriot для Украины. По его словам, это будет вооружение, которое изготовило США, но заплатит за это Европейский Союз.

"Мы отправим Patriot, которые им отчаянно нужны. Потому что Путин удивляет многих людей. Он хорошо говорит, а вечером все бомбит. Поэтому это проблема и мне это не нравится", – сказал Дональд Трамп.

Следует отметить, что Трамп по-прежнему уже критиковал Путина. По его словам, российский диктатор постоянно "кучу ерунды". Американский лидер указывал на то, что Путин всегда вежлив в разговорах, но эти разговоры ни к чему не приводят.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Украина РФ Путин
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
В Харьковской области мужчина устроил "бизнес" на контрафактном алкоголе
14 июля 2025, 21:47
В Киеве прекратили работу мошеннических колл-центров: проведено 15 обысков
14 июля 2025, 21:35
В Ровенской области мужчина угрожал ножом и пытался угнать авто
14 июля 2025, 21:21
В Сумской области "Белые ангелы" помогли женщине, оставшейся одна в селе под обстрелами
14 июля 2025, 21:07
Дроны, артиллерия и авиабомбы: россияне накрыли огнем Днепропетровщину
14 июля 2025, 20:51
В Самаре 15-летняя девушка ночью спровоцировала ДТП - в салоне была 11-летняя подруга
14 июля 2025, 20:08
Завладели миллионами: в Киеве разоблачили масштабную аферу с фиктивной паллиативной помощью
14 июля 2025, 19:22
В Днепре мужчину приговорили к 7 годам за покушение на убийство во время конфликта
14 июля 2025, 19:02
Расчленил тело соперника на глазах у девушки: в Харькове задержали 17-летнего убийцу
14 июля 2025, 18:58
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »