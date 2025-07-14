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Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал российского диктатора Путина. На этот раз американский лидер рассказал, какие санкции он готовит

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

Президент США пригрозил Путину жесткими санкциями, если в течение 50 дней не будет достигнута договоренность о мире. В случае если этого не произойдет, США наложит тарифы против торговых партнеров РФ в 100%.

Также Дональд Трамп подтвердил, что намерен отправить разные типы вооружения, в том числе и Patriot для Украины. По его словам, это будет вооружение, которое изготовило США, но заплатит за это Европейский Союз.

"Мы отправим Patriot, которые им отчаянно нужны. Потому что Путин удивляет многих людей. Он хорошо говорит, а вечером все бомбит. Поэтому это проблема и мне это не нравится", – сказал Дональд Трамп.

Следует отметить, что Трамп по-прежнему уже критиковал Путина. По его словам, российский диктатор постоянно "кучу ерунды". Американский лидер указывал на то, что Путин всегда вежлив в разговорах, но эти разговоры ни к чему не приводят.