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15 июля 2025, 21:20

Одна из стран ЕС отказалась покупать у США оружие для Украины

15 июля 2025, 21:20
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Чехия не будет покупать у США оружие для Украины по плану Трампа

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Он отметил, что Чехия не будет участвовать в проекте по закупке американского оружия для Украины через НАТО, о котором объявил президент США Дональд Трамп.

Чешская Республика сосредотачивается на других проектах и способах помощи Украине, например, по инициативе боеприпасов. Поэтому сейчас мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту

– заявил премьер-министр Петр Фиала.

Ранее издание Reuters сообщило, что Путин может остановить наступление своей армии после захвата четырех областей Украины.

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