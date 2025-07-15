Одна из стран ЕС отказалась покупать у США оружие для Украины
Чехия не будет покупать у США оружие для Украины по плану Трампа
Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, передает RegioNews со ссылкой на УНН.
Он отметил, что Чехия не будет участвовать в проекте по закупке американского оружия для Украины через НАТО, о котором объявил президент США Дональд Трамп.
Чешская Республика сосредотачивается на других проектах и способах помощи Украине, например, по инициативе боеприпасов. Поэтому сейчас мы не рассматриваем возможность присоединения к этому проекту
– заявил премьер-министр Петр Фиала.
Ранее издание Reuters сообщило, что Путин может остановить наступление своей армии после захвата четырех областей Украины.
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