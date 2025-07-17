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17 липня 2025, 04:10

Є вірогідність, що Путін погодиться на ультиматум Трампа - ЗМІ

17 липня 2025, 04:10
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Фото: YouTube
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У відомому американському виданні вважають, що Путін дійсно може погодитися на ультиматум президента США. Проте лише за однієї умови

Про це повідомляє ABC News, передає RegioNews.

У виданні вважають, що Дональд Трамп дійсно дав диктатору Путіну 50 днів для завершення літнього контрнаступу. Проте зауважують, що є ймовірність, що в результаті голова Кремля погодиться на ультиматум американського лідера.

Журналісти наголосили, що якщо Трамп тепер продовжить надавати Україні значну кількість зброї, це свідчитиме про важливі зміни. На думку аналітиків, це може стати сигналом для Путіна. Адже раніше російський диктатор вважав, що військовий блок США для України розпадається.

Посилені санкції, якщо вони будуть запроваджені, та постачання зброї Україні можуть підштовхнути Путіна до реальних переговорів. Особливо за умови, якщо його літній наступ не принесе значних результатів.

Зараз Путін вважає, що він виграє у війні. Журналісти наголосили, що він погодиться на переговори, якщо вважатиме інакше.

Нагадаємо, раніше президент США виступив з ультиматумом до РФ. Він заявив, що якщо за 50 днів російський диктатор Путін не укладе мирну угору, то США запровадять нищівні санкції.

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