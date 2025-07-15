Путин может остановить наступление своей армии после захвата четырех областей Украины, - Reuters

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Российский диктатор Путин может остановить наступление после захвата четырех областей, но при слабом сопротивлении пойдет дальше

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Reuters.

В частности, российская армия может попытаться пойти в наступление на Днепр, Сумы и Харьков, отмечает издание.

Путин считает, что с ним никто не вел серьезных переговоров об условиях мира в Украине – даже США. Он будет продолжать, пока не получит то, чего хочет

– сказал один из собеседников Reuters на условиях анонимности.

Условия Кремля для достижения мира, по словам собеседников, включают: юридически закрепленный запрет на дальнейшее расширение НАТО на восток, нейтральный статус Украины и ограничение ее вооруженных сил, защиту прав русскоязычного населения, а также признание территориальных достижений РФ.

Напомним, в Украине сообщили о заочном подозрении человеку из окружения Путина.