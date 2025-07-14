Зеленский предлагает нардепам продлить военное положение и мобилизацию до 5 ноября

фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине

Как передает RegioNews, соответствующие законопроекты обнародованы на сайте парламента.

Так, военное положение и мобилизацию глава государства предлагает продлить на 90 суток с 7 августа 2025 года по 5 ноября.

Это будет уже 16-е продолжение военного положения и мобилизации.

Ранее Зеленский отреагировал на планы РФ запускать 1000 БПЛА в сутки.